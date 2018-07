Vier en drie jaar cel voor nepagenten die homejacking pleegden in Hoboken ADN

26 juli 2018

14u01

Bron: Belga 0 In Antwerpen hebben Kimberley V.d.W en Yordani G. vandaag een gevangenisstraf van respectievelijk vier en drie jaar gekregen. De twee mannen stonden terecht voor een gewelddadige homejacking in Hoboken, waarbij ze zich hadden voorgedaan als politiemannen.

Op 5 oktober 2017 waren drie mannen een appartement binnengedrongen. Ze droegen een badge met foto rond hun nek en een oranje band aan hun bovenarm en beweerden dat ze van de politie waren. De bewoonster van het appartement werd neergeslagen en haar woning werd ondersteboven gehaald. Ze namen twee spaarpotten, enkele parfumflesjes, wat juwelen en een paar horloges mee.

Via getuigenverklaringen konden twee van de drie verdachten opgespoord worden. Bij Kimberley V.d.W. werden juwelen van het slachtoffer aangetroffen en de politie vond ook vingerafdrukken van Yordani G. in het appartement, maar de twee ontkenden betrokkenheid. De derde dader kon niet geïdentificeerd worden.



Kimberley V.d.W. krijgt een gevangenisstraf van vier jaar, hij werd ook nog vervolgd door een tiental inbraken of pogingen daartoe in horecazaken en een gokkantoor. Yordani G. gaat voor drie jaar de cel in. De twee moeten ook nog een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.