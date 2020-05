Vier eigenaars naar Raad van State tegen verbod op verplaatsing naar tweede verblijf LH

19 mei 2020

15u28

Bron: Belga 4 Vier mensen met een tweede verblijf hebben dinsdag voor de Raad van State een kortgedingprocedure gestart bij de Raad van State om een schorsing te bekomen van het verbod om zich te verplaatsen naar hun tweede verblijf en er te verblijven. Dat meldt hun advocaat, meester Stijn Verbist. De Raad van State zou zich nog deze week uitspreken.

Volgens meester Verbist gaat het om een postbode met een caravan op een camping in Oost-Vlaanderen, een geneesheer-specialist van de afdeling intensieve zorgen van een Limburgs ziekenhuis met een appartement aan de kust, een ondernemer in de zwaar getroffen reissector met een tweede verblijf in de Ardennen, en een bejaarde man van 79 jaar uit de noordrand van Antwerpen met een appartement aan de kust.

"Het gaat dus om mensen uit alle lagen van de bevolking, die ooit de keuze hebben gemaakt om te investeren in een tweede verblijf, ongeacht de vorm of kostprijs ervan", zegt de advocaat. "Een boot, een caravan, een hut, een appartement aan zee of iets anders. Vooralsnog is dat in België niet verboden. Dit zijn ofwel mensen die vandaag keihard werken en een belangrijke taak in de maatschappij opnemen, en af en toe de balans willen kunnen herstellen, ofwel mensen die hun hele leven lang keihard hebben gewerkt en deze moeilijke tijden willen kunnen doorbrengen in rust.”

Zinloze maatregel

Nog volgens de advocaat gaat het verbod lijnrecht in tegen wat onder meer viroloog Marc Van Ranst al vanaf maart 2020 consequent over de maatregel stelt, met name dat het een zinloze maatregel is.

Meester Verbist vertegenwoordigt ook een andere man met een tweede verblijf die de federale overheid heeft gedagvaard en een schadevergoeding van 50 euro per dag eist omdat hij de lockdown niet mag uitzitten in zijn buitenverblijf aan de Belgische kust.

