Vier drugssmokkelaars met 142 kilo khat opgepakt op Brussels Airport

16 april 2018

17u40

Op de luchthaven Brussels Airport zijn deze ochtend vier personen opgepakt die in totaal 142 kilo khat het land probeerden binnen te smokkelen.

"Deze ochtend werden 2 Litouwse dames, beiden 18 jaar oud, met 62 kg khat in hun bagages opgepakt", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeai van het parket Halle-Vilvoorde. "Ze reisden vanuit Entebbe in Oeganda via Brussel naar Frankfurt. Korte tijd later werden 2 Noorse mannen, 25 en 21 jaar oud, opgepakt met 80 kg khat in hun bagages. Ook zij kwamen van Oeganda en waren op weg naar Frankfurt. De dames werden al bij de onderzoeksrechter voorgeleid wegens bezit en invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging. Het onderzoek lastens de heren loopt voorlopig nog."

Khat is een oppeppende drug die zijn oorsprong vindt in Oost-Afrika. Daar bestaat de gewoonte de bladeren van een struik, de Catha edulis, te kauwen. Die struik komt voor in landen als Ethiopië, Somalië en Jemen en wordt daar al eeuwenlang als medicijn en als roesmiddel gebruikt.

Khat wordt gebruikt door verse bladeren tot een balletje te kauwen, dat in de mond wordt gehouden door het tussen de tanden en de wang te stoppen. Die bladeren bevatten de stof cathinon. Door het kauwen komt het sap vrij en dat wordt doorgeslikt. Cathinon is verwant aan stoffen zoals efedrine en amfetamines, en ook al werkt khat minder heftig dan amfetamines, de effecten en de risico's zijn vergelijkbaar.