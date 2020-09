Vier Covid-experten reageren op dreigend pamflet: “Tegenwoordig is alles en iedereen een doelwit” Jeffrey Dujardin

03 september 2020

20u14 8 Vier Covid-experten krijgen politiebescherming nadat er bedreigingen via een pamflet aan hun adres werden geuit. Naast viroloog Marc Van Ranst gaat het nu ook om de voorzitter van de GEES-expertengroep Erika Vlieghe, vaccinoloog Pierre Van Damme en biostatisticus Geert Molenberghs. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart.

“Wanted. Verantwoordelijk voor paranoïde samenleving, polarisering, economische crisis en mentaal lijden van de bevolking”, stond te lezen op een poster in Western-stijl die in het Gentse verspreid werd. Daarbij werden ook de namen van de vier experts toegevoegd. Het pamflet kwam terecht bij de Gentse politie. Die verwittigde op hun beurt het parket van Oost-Vlaanderen en het Crisiscentrum. Het parket is een onderzoek gestart. De vier experts staan onder politiebescherming.

Dreigementen voldoende ernstig

“Vier Covid-experten krijgen momenteel politiebescherming. Vier!”, schreef Marc Van Ranst gisterenavond op Twitter. Daarbij voegde hij nog een quote toe van Paul Van Tigchelt, baas van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging. “Rechtsextremisten gebruiken dezelfde methoden als salafisten: complottheorieën waarin ze hun tegenstander demoniseren, die vernietigd moet worden, ‘anders overleven we het niet’.”

Infectiologe Erika Vlieghe bevestigde aan onze krant dat zij politiebescherming krijgt. “Er werden bedreigingen tegen ons geuit en de politie heeft ons daarvan op de hoogte gebracht”, reageert Vlieghe. In een lopend onderzoek had de onderzoeksrechter de dreigementen voldoende ernstig geacht om politiebescherming te voorzien, klinkt het. Meer informatie wenst de infectiologe niet te geven.

“Niet zo creatief”

“Men neemt die pamfletten ernstig”, klinkt het bij de lokale politie HerKo (Herent-Kortenberg). Die kreeg de opdracht om onder andere Vlieghe onder bescherming te nemen. “Dit lijkt natuurlijk geen echte bedreiging, maar het is belangrijk om er op tijd bij te zijn. Vandaag de dag moet men dit soort zaken ernstig nemen.”

De biostatisticus Geert Molenberghs, die ook op het pamflet staat, relativeert de zaak. “Het is iets preventief, ik heb er zelf ook nog niets van gemerkt”, zegt Molenberghs. “Iedereen krijgt wel eens een bericht dat niet koosjer is. Maar veel meer dan dat is het niet. Tegenwoordig is alles en iedereen een doelwit, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar.” Het pamflet, dat stelt ook volgens Van Ranst weinig voor. “Het is niet zo creatief, hé. Er is ook niet zoveel werk in gestoken.” Maar het zou volgens hem niet de enige bedreiging zijn.

Zo zouden er ook thuisadressen van virologen verspreid worden via chatgroepen. Van Ranst krijgt al een langere tijd politiebescherming. Aanleiding destijds waren dreigementen uit extreemrechtse hoek, zo kwam midden juli aan het licht. Sindsdien surveilleert de politie wel op gezette tijden in de buurt van zijn huis in Willebroek (Antwerpen). Er is ook een telefoonnummer dat hij kan bellen bij verdachte zaken.

Lees ook:

Deze 13 experten moeten ons naar een normaal leven met het virus leiden (+)