Vier Belgische soldaten uit Eerste Wereldoorlog herbegraven in De Panne bvb

01 juli 2018

19u44

Bron: Belga 4 Op de Militaire Begraafplaats van badstad De Panne zijn deze namiddag vier Belgische soldaten herbegraven die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze werden vanochtend van Diksmuide, waar ze in 2016 werden gevonden, in een authentieke Ford T-ambulance naar De Panne gebracht. Onder andere minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) woonde de plechtigheid bij.

De lichamen kwamen rond 15.30 uur aan op de Militaire Begraafplaats van De Panne, de grootste Belgische militaire begraafplaats van ons land met 3.366 gesneuvelden. Minister Vandeput gaf een toespraak en bracht een boodschap van vrede mee. Nadien werden de lichamen één voor één uit de ambulance gehaald en voor het graf gelegd, gevolgd door enkele getuigenissen en een bloemenhulde. Ook de Last Post weerklonk. De vier krijgen een eigen zerk.

DNA

Bij de plechtigheid waren ook enkele familieleden van de slachtoffers aanwezig.

"Het is uniek dat Belgische soldaten nog gevonden en herbegraven worden. Het was al van 1975 geleden", aldus Franky Bosteyn van het War Heritage Institute. "We hebben de weg afgelegd die ze honderd jaar geleden hadden moet afleggen. Ze waren tijdelijk begraven in Diksmuide, maar de lichamen zijn verloren gegaan in het strijdgewoel tijdens en na 1914." De datum van de herbegrafenis is niet toevallig gekozen. De begraafplaats in De Panne werd exact honderd jaar geleden in gebruik genomen.

De vier lichamen werden ontdekt tijdens een archeologisch bodemonderzoek in Diksmuide in 2016. Drie van de soldaten konden dankzij uniformknopen gelinkt worden aan het 12de linieregiment. Ze moeten gesneuveld zijn tussen 16 oktober en 10 november 1914. Uit onderzoek kwamen drie namen naar boven: Petrus Pintens, Gerard Joseph Dethier en Félix Jacquet. De twee eersten konden geïdentificeerd worden aan de hand van DNA van familieleden, door deductie kwam ook de naam Félix Jacquet naar boven.

Het vierde lichaam werd verderop gevonden en bleek van een soldaat van het 11de linieregiment te zijn, maar een naam kon niet achterhaald worden.