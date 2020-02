Vier bedrijven en zeven verdachten naar strafrechter verwezen in fipronilzaak mvdb

27 februari 2020

12u32

Bron: ANP - Belga 0 UPDATE De raadkamer in Antwerpen heeft vier bedrijven en zeven verdachten doorverwezen naar de correctionele rechtbank in de zaak rond de met fipronil vervuilde eieren.

Het Nederlandse bedrijf Chickfriend had dat middel tegen de pluimvee-aandoening bloedluis illegaal gebruikt om kippenstallen in Nederland en België te ontsmetten. Fipronil is in de Europese Unie verboden omdat de insecticide schade kan toebrengen aan nieren, lever en schildklier. Miljoenen eieren en kippen moesten in 2017 worden geruimd en talloze kippenboerderijen moesten hun deuren sluiten.

De raadkamer van de rechtbank in Antwerpen bepaalde vandaag dat vier Belgische bedrijven en zeven personen zich voor de rechter moeten verantwoorden voor illegale handel in producten waaraan fipronil werd toegevoegd, met mogelijke risico's voor de volksgezondheid. Het Antwerpse parket verdenkt hen ook van lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen.

Er waren in juli 2017 meerdere huiszoekingen geweest. “Het gerechtelijk onderzoek heeft een illegale handel aan het licht gebracht, waarbij antiparasitaire producten, waaronder fipronil, werden toegevoegd aan legale producten met mogelijke risico’s voor de volksgezondheid”, zegt het parket.

De raadkamer heeft vijf mannen van 27, 35, 48, 52 en 64 jaar uit Ravels, Kortemark, Melle, Houthalen-Helchteren en Libramont-Chevigny (provincie Luxemburg), twee vrouwen van 36 en 37 jaar uit Antwerpen en het Nederlandse Chaam en vier bedrijven uit Ravels, Torhout, Melle en Hamois (provincie Namen) doorverwezen naar de rechtbank. Wanneer de rechtszaak begint is nog onbekend.

“Criminele organisatie”

De feiten zijn gekwalificeerd als “criminele organisatie”, “valsheid in geschriften”, “witwas”, “invoer, uitvoer, fabricage, vervoer, verkoop, te koop aanbieden, bezit, aflevering of verkrijgen van stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking” en “groothandel zonder vergunning in diergeneesmiddelen waarvoor geen vergunning voor het in de handel brengen werd verleend”.

Het Openbaar Ministerie in Nederland liet in september weten dat het onderzoek naar de twee bestuurders van Chickfriend nog loopt. De fipronil-crisis was in heel Europa voelbaar. In België alleen al moesten bijna twee miljoen kippen en 77 miljoen eieren vernietigd worden.