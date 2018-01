Vier auto's botsen tijdens oudjaarsnacht in Sint-Agatha-Berchem: geen gewonden Freya De Coster en Stéphanie Romans

06u00

Bron: eigen berichtgeving 0 Dieter Nijs Vier auto's raakten beschadigd bij de botsing. Tijdens het drukke feestgewoel vond ook in Sint-Agatha-Berchem een ongeval plaats.

Vier auto’s reden omstreeks kwart over twee 's nachts in de Groot-Bijgaardenstraat op elkaar in. Een van de auto’s kwam daarbij op het dak van de andere terecht.

Brandweer en politie kwamen ter plaatse, maar er vielen gelukkig geen gewonden.

Dieter Nijs Bij de crash vielen geen gewonden.