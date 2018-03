Vier aspirant-politiecommissarisen verdacht van gesjoemel bij tests IVI

13 maart 2018

21u27

Bron: Belga 15 Vier studenten van de nationale politieacademie worden verdacht van gesjoemel bij hun tests. Dat schrijft het weekblad Le Soir in de editie die morgen verschijnt. Het viertal was erin geslaagd de sleutel van de leraarskamer in handen te krijgen. Daar konden ze de formulieren van de tests bekijken.

Het zaakje kwam aan het licht bij de proclamatie van de laatste promotie, op 28 februari. De school kondigde aan dat de resultaten van de vier studenten opgeschort zouden worden, in afwachting van het disciplinair onderzoek naar gesjoemel.

De federale politie bevestigt dat er een disciplinair onderzoek is geopend. "Er is een procedure opgestart om duidelijk te maken wat er is gebeurd", aldus een politiewoordvoerder aan Le Soir Mag. "Het gaat om een ernstig vergrijp, onbegrijpelijk voor elke politieagent, officier of niet." Enkele van die vier aspirant-officieren waren al aangeduid in een toekomstige post.