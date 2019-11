Vier Antwerpenaars vrijgesproken voor dubbele drugsmoord in Nederland Pieter van Klinken HAA PLA

28 november 2019

13u26

Bron: BD DeStem 2 De rechtbank in Breda heeft geen straf opgelegd voor de doodslag op de Amsterdamse No Surrender-captain Brian Dalfour en Muljaim Nadzak. De vier verdachte Belgen handelden uit zelfverdediging toen ze de twee doodschoten, oordeelde de rechter.

Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie had in oktober al ontslag van rechtsvervolging geëist. Ja, de Antwerpenaars zijn verantwoordelijk voor het doodschieten van Nadzak en Dalfour, doodslag dus. Maar omdat er eerst op hen werd geschoten, hadden ze het recht zich te verdedigen door ook te schieten.

De verdachten zijn twee Antwerpse broers, nog een derde Antwerpenaar en een man uit Katelijne-Waver. Drie van de vier mannen (Galid T., Michael H. en Mohamed L.) waren gisteren zelf bij de uitspraak aanwezig. Samir T. moest verstek geven, omdat hij is opgenomen in het ziekenhuis, aldus de lokale nieuwssite BN DeStem.

Wel staat volgens de rechtbank vast dat de twee slachtoffers een ripdeal hadden gepland

De rechtbank stelde vast dat de Belgen 15 kilo cocaïne wilden kopen en 375.000 euro cash geld bij zich hadden. O. zou een commissie krijgen van een zogeheten ‘punt’ per kilo, dat is 1.000 euro per kilo. Toen Samir T. op de grond lag, werd hij plots beschoten. Dat deed de Belgen beseffen dat ze moesten vrezen voor hun leven.

Wat er op 14 oktober 2015 exact in het polderhuisje aan de Hamseweg bij Hooge Zwaluwe gebeurde, zal allicht voor altijd een raadsel blijven. Wel staat volgens de rechtbank vast dat de twee slachtoffers een ripdeal hadden gepland. Een gewelddadige roofoverval, waarbij ze het geld wilden pikken waarmee de Belgen dachten vijftien kilo cocaïne te kunnen kopen.

Nepblokken cocaïne

De Belgen waren in de veronderstelling dat de twee cocaïne hadden. Berichten op de telefoons van de slachtoffers bewezen echter dat er geen echte coke zou zijn, maar dat ze ‘nepblokken’ in de tas hadden gestopt.

Toen Dalfour en Nadzak de Antwerpenaren overvielen, werden die vastgebonden. Daarna werd er ook nog eens op ze geschoten. Daardoor was de dreiging zo groot dat ze het recht hadden zich te verdedigen, oordeelde de rechtbank in Nederland gisteren.

De contactpersoon tussen de Belgen en de Nederlanders, de Rotterdammer Roy O., is wel veroordeeld. Hij kreeg drie jaar cel voor medeplichtigheid aan diefstal met geweld, met dood tot gevolg. O. wist van de plannen van Dalfour en Nadzak. Een vijfde Antwerpse verdachte is vrijgesproken. Hij is niet in het huisje geweest.

