Vier Antwerp-hooligans na twee maanden vrijgelaten voor aanval op supportersbussen Beerschot Patrick Lefelon

17u57

Bron: Eigen berichtgeving 1 Vier Antwerp-hooligans die al twee maanden in de cel zaten voor een aanval op supportersbussen van Beerschot, zijn vanmiddag onder voorwaarden vrijgelaten. Zij waren de laatste vier van een tiental hooligans die nog in de gevangenis zaten.

Het parket had zich tien dagen geleden nog verzet tegen hun vrijlating. Het vindt dat supportersgeweld stevig moet aangepakt worden en opsluiting in voorarrest draagt daar toe bij. De hooligans waren in beroep gegaan bij de Kamer voor Inbeschuldigingstelling. Die liet hen vanmiddag vrij.

De gewelddadige raid van de Antwerp-hooligans gebeurde midden augustus op het Gemeenteplein in Mortsel. Supportersbussen van Beerschot waren toen op terugweg naar Antwerpen. Een vijftigtal gemaskerde en in het zwart geklede hooligans van Antwerp gooiden ramen in van de bussen en gingen op de vuist toen Beerschot-supporters uitstapten.

De Antwerp-hooligans hadden het eigenlijk gemunt op de harde kern-supporters van Beerschot maar zij vergisten zich van bus.

Archieffoto Marc De Roeck De aanval op de bussen met Beerschot-supporters gebeurde op het Gemeenteplein in Mortsel op 13 augustus.