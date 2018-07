Vier agenten lichtgewond en 30 aanhoudingen in Bergen na WK-kwartfinale mvdb

07 juli 2018

10u21

Bron: Belga 0 Vier agenten zijn afgelopen nacht na de festiviteiten rond de WK-kwartfinale Brazilië-België in Bergen (Mons) gewond geraakt bij schermutselingen. Er werden in het centrum van de Henegouwse stad ongeveer 30 administratieve aanhoudingen verricht, bevestigt de politie van Bergen na eerdere berichtgeving door de RTBF.

Een politievoertuig raakte beschadigd. Ook een etalage van een winkel liep schade op. Duizenden toeschouwers kwamen gisteravond naar het centrale marktplein waar de wedstrijd op groot scherm werd uitgezonden. Rond 1u30 's nachts braken er relletjes uit, de precieze aanleiding is niet bekend. De politie moest de hulp inroepen van korpsen van omliggende gemeenten.

Ook de halve finale België-Frankrijk wordt dinsdag op groot scherm vertoond. Door de nabijheid van Frankrijk worden dan ook heel wat Franse supporters verwacht. De politie wil extra veiligheidsmaatregelen nemen.

Eerder op de avond was de sfeer nog optimaal zoals te zien is in onderstaande video.

Scenes in Mons an hour after Belgian win ... pic.twitter.com/dvJzMeWSgX Dave W(@ davidwinfield) link

Meer over België

Frankrijk

Bergen

sport

sportdiscipline

voetbal

Mons

RTBF