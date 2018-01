Videodebat over transmigranten: "Merkel had beter 'Wir schaffen das zusammen' gezegd" IVI SAM

18u21 2 Twee weken geleden heeft een groep transmigranten een patrouille van de wegpolitie aangevallen. Vorig weekend getuigde een trucker in onze krant over zijn angst nadat ook hij meerdere keren belaagd werd. Gisteren is een jonge transmigrant doodgereden op de E40 toen hij plots de snelweg overstak, vluchtend voor een politiecontrole. Het is een probleem dat aangepakt moet worden, zeggen politici, politie en hulporganisaties. Maar hoe? Johan Wets, migratiespecialist aan de KU Leuven, en Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen debatteren over het transmigranten-vraagstuk.

Wie zijn de transmigranten?

Transmigranten zijn geen nieuw fenomeen. De term is volgens Johan Wets ook niet gebonden aan het Europese continent. Maar wie zijn ze en waarom verkiezen ze het harde illegale bestaan in ons land boven een terugkeer naar hun land van afkomst?

"Dweilen met de kraan open"

Na verschillende incidenten met transmigranten bewaakt een privéfirma nu een aantal snelwegparkings. Vandycke benadrukt dat de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs op de parkings gegarandeerd moet worden, maar vraagt zich af wat de overheid méér doet. "Alleen maar zorgen voor beveiligingsfirma's en ondertussen de eigenlijke oorzaak van het geweld niet aanpakken, is nalatig", zegt ze.

Wets begrijpt de angst die mensen voelen tegenover (trans)migranten. "Die angst moet weggenomen worden, maar die wordt niet weggenomen door te zeggen 'je moet geen schrik hebben'. Er moet een aantal concrete maatregelen komen", zegt hij.

"Kostprijs van een leven"

De keuze die Bart De Wever (N-VA) de linkse partijen vorige week gaf - open grenzen of sociale zekerheid veiligstellen -, is volgens Vandycke 'een vals dilemma'. "Het is terecht dat er wordt gekeken naar de draagkracht van een land, maar daarnaast staat iets anders: mensen die moeten vluchten", zegt Vandycke.

Ook Wets is het eens dat de twee keuzes van De Wever niets met elkaar te maken hebben, maar stelt wel dat als er niet proactief wordt omgegaan met het migratie- en integratiebeleid, dat er "op termijn wel eens problemen zouden kunnen komen".

"Merkel had beter gezegd: 'Wir schaffen das zusammen'"

Wets mist in het politieke debat over migratie een langetermijnperspectief. Volgens de migratiespecialist had Merkel met haar 'Wir schaffen das'- uitspraak wel degelijk een visionaire aanpak. "Helaas zijn er verkiezingen om de vier jaar. Visionair met de zaken omgaan werpt geen electorale vruchten af, het hard en kort door de bocht gaan doet dat wel", zegt Wets. "Een langetermijnvisie komt zo helaas niet aan bod."

"Opbod van spierballengerol bij de staten"

Hoe kan onze overheid en/of de Europese Unie deze problematiek het beste aanpakken? Volgens Vandycke moet de regering op lokaal vlak investeren in oplossingen voor iedereen. Wets ziet de oplossing eerder op Europees niveau, maar beseft dat daar de moeilijkheden liggen omdat de bevoegdheid van migratie nog steeds bij de staten zelf ligt.