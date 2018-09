VIDEO. Zwaar geval van verkeersagressie in Brussel Wouter Hertogs

19 september 2018

18u42

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 24 Bij een ernstig geval van verkeersagressie zijn afgelopen weekend twee gewonden gevallen in Sint-Joost-Ten-Node. Op sociale media circuleren schokkende beelden van het incident ter hoogte van de Linnéstraat op de autoloze zondag.

Op beelden gemaakt door een buurtbewoner is te zien hoe een man, een voetganger die volgens getuigen het zebrapad overstak, bewusteloos wordt geslagen door een autobestuurder. Een tweede man gaat de chauffeur van de wagen te lijf en opnieuw vallen er rake klappen. Omstaanders proberen de vechtersbazen te stoppen, maar deze willen van geen wijken weten.

De politie was snel ter plaatse. Zowel de voetganger als de automobilist werden naar het ziekenhuis gebracht. De voetganger die bewusteloos op de grond lag, verkeerde even in levensgevaar. Uiteindelijk overleefde de man het brute geweld. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Zowel de voetganger als de bestuurder zullen op een later tijdstip verhoord worden, meldt de politie.