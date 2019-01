VIDEO. Zo ziet de ‘man cave’ in Wijnegem Shopping Center eruit Redactie

04 januari 2019

09u35

Bron: VTM Nieuws 0

Het is een bekend fenomeen: mannen die in het shoppingcentrum trouw op hun partners staan te wachten, tot vervelens toe. In Wijnegem kunnen ze zich voortaan reppen naar een ‘man cave’, de grootste ooit in shoppingland en een echt walhalla voor mannen. De man cave - waar voor alle duidelijkheid ook vrouwen zijn toegelaten - is alle dagen open van 9 tot 20 uur en op vrijdagen tot 21 uur.