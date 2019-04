VIDEO. Zo zal het Plopsahotel eruitzien ALE

Deze beelden geven al een indruk van hoe het Plopsahotel eruit zal zien. Vandaag werd de symbolische eerste steen gelegd, maar de werken zijn al even gestart. Er zullen 117 kamers zijn die allemaal in een studio 100-thema aangekleed worden. Daarnaast komen er nog veertien luxesuites en enkele vergaderzalen. Het kostenplaatje van het Plopsahotel komt neer op 20 miljoen euro. De bezoekers zullen wel nog even moeten wachten want het zal pas opengaan in 2020.