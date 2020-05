VIDEO. Zo wensten jullie jullie mama's een gelukkige Moederdag

10 mei 2020

16u44

Vandaag, zondag 10 mei, vieren veel Vlamingen Moederdag. Heel wat mensen bezorgden ons hun liefste moederdagswensen. Op die manier zetten we alle moeders nog wat extra in de bloemetjes, nu we niet allemaal gewoon samen kunnen zijn.