VIDEO: Zo vieren Chinezen in Antwerpen hun Nieuwjaar

17 februari 2018

15u33

Bron: Belga 191 In de straten rond het De Coninckplein in hartje Antwerpen heeft de lokale Chinese gemeenschap zaterdag Chinees Nieuwjaar gevierd. Dat ging zoals de traditie dat wil gepaard met een parade - de leeuwendans - en heel wat kleinschalig maar oorverdovend vuurwerk. Honderden toeschouwers maakten het spektakel van nabij mee. Met het Chinees Nieuwjaar begint ditmaal het Jaar van de Hond.

Chinees Nieuwjaar begon vrijdag en het feest duurt naargelang de locatie tot vijftien dagen. Het is de belangrijkste feestdag of -periode voor Chinezen overal ter wereld en wordt meestal in familiekring gevierd. In Antwerpen vinden de festiviteiten steeds plaats in het eigen "Chinatown" ten noorden van de stationsbuurt. Een van de hoogtepunten is de leeuwendans, een kleurrijke optocht van verklede kungfu-atleten die boze geesten moet verjagen en geluk moet brengen. Ze worden ritmisch begeleid door omstaanders met voetzoekers en de nodige toeters en bellen.

Wie meer wil te weten komen over de aloude Chinese traditie, kan nog tot 25 februari terecht in de Permekebibliotheek aan het De Coninckplein, voor de gratis expo Legends of Liondance.

