VIDEO: Zo verliep laatste ritje van 'De Vleermuis' in Plopsaland De achtbaan wordt afgebroken en krijgt onderdak in een ander pretpark Gudrun Steen

15u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Studio100fan.eu De attractie wordt in de komende maanden gedemonteerd en naar een ander pretpark gebracht. Op de plaats van 'De Vleermuis' in De Panne wordt een groene picknickzone aangelegd. CEO Steve Van den Kerkhof heeft de attractie ‘De Vleermuis’ in Plopsaland De Panne definitief gesloten. De komende maanden wordt de achtbaan ontmanteld en verhuisd naar een niet-Europees pretpark.

"De nieuwe eigenaar wil zich liever niet bekendmaken en ook over de verkoopprijs kan ik niet uitweiden, maar we zijn wel tevreden met de overeenkomst", zegt Van den Kerkhof.

"Het is de eerste Plopsa-attractie in De Panne die we verkopen. Toen we in 2000 ‘De Vleermuis’ openden, hadden we jaarlijks een half miljoen bezoekers. Vandaag komen er 1.250.000 mensen. De attractie was dus te klein geworden, vandaar de verkoop. In het verleden hebben we wel al investeringen van het vroegere Meli-park verkocht zoals de monorail en de uitkijktoren."

Voorlopig hebben we geen plannen meer om nog attracties van Plopsaland van de hand te doen. Op de plek van ‘De Vleermuis’ richten we een groene picknickzone in." Op de Facebookpagina Studio100fan.eu zijn beelden van de laatste rit van 'De Vleermuis' te zien.

Plopsaland De Panne sloot na een succesvolle kerstvakantie gisteravond zijn seizoen af.