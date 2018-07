VIDEO. Zo snel verloopt derde ramkraak in twee maanden tijd bij computerwinkel in Sint-Martens-Latem Jürgen Eeckhout

30 juli 2018

23u09 3 Een computerwinkel langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem is zondagnacht opgeschrikt door een ramkraak. Twee verdachten sloegen rond 3.30 uur met een voorhamer het glas van de toegangsdeur van Tones.be kapot. Daarna gingen ze met zes laptops aan de haal.

De daders sprongen vervolgens weer in een wagen met Nederlandse nummerplaat die aan de overkant van de steenweg geparkeerd stond en reden weg in de richting van de autosnelweg.

Voor de uitbater van de zaak betekent het de derde ramkraak in nog geen twee maanden tijd. De twee vorige ramkraken vonden plaats in een filiaal in Herentals. Toen werden telkens een tiental laptops gestolen. Voorlopig is er nog geen spoor naar de daders.