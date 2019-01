VIDEO. Zo ontwijk je nieuwjaarskussen op het werk GVS DVDA DVDE

02 januari 2019

16u12

Bron: VTM NIEUWS 0

De kans is groot dat ook jij er vandaag aan moet geloven: nieuwjaarskussen op het werk. De eerste werkdag van het jaar gaat uiteraard gepaard met de nieuwsjaarswensen, en daar horen vaak kussen bij. Niemand wil het echt, maar er is vaak geen ontsnappen aan. Met deze tips slaag je er mogelijk toch in die smakken van je collega’s te ontwijken.

1. Roep de nieuwjaarswens

Een goede manier om de nieuwjaarskussen te vermijden is om de wensen collectief uit te spreken. Doe dat luid genoeg zodat alle collega’s het horen, dan voorkom je dat je iemand vergeet en hem of haar later toch nog moet zoenen.

2. Fake een verkoudheid

Het is misschien wat drastisch, maar je wil liever geen snuitende collega kussen. Daarom kan je ervoor kiezen om het lot een handje te helpen: spreek wat nasaler en klaag op tijd en stond over die ‘snotneus’. Je zal zien dat de kussen uitblijven.

3. Gebruik het materiaal

Om niet onbeleefd de zijn, moet je natuurlijk wel je collega’s een gelukkig 2019 wensen. Doe dat echter door gebruik te maken van het materiaal op de werkvloer. Wens ze een gelukkig nieuwjaar over een tafel of je bureau en creëer een barrière. Op die manier komen ze nooit te dicht bij.

4. Gooi kushandjes

Een goede manier om de effectieve kussen te vermijden: gooi drie kushandjes richting je collega’s. Je zal zien dat je vaak aan de kleffe kussen zal ontsnappen.

5. Wees eerlijk

Zeg je collega’s gewoon eerlijk dat je liever geen nieuwsjaarszoenen geeft of krijgt. Wens hen een gelukkig nieuwjaar, maar geef aan dat je geen fan bent. Het is misschien moeilijk, maar het wordt meestal wel geapprecieerd.

6. Strek je arm

Smoor de nieuwjaarsgroet in de kiem tijdens het handen schudden: strek je arm. Deze duidelijke lichaamstaal maakt je collega’s al duidelijk dat je liever geen nieuwjaarskussen ontvangt.

Meer over werk

human interest