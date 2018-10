VIDEO. Zo bereiden steden zich voor op verkiezingen GVS

13 oktober 2018

13u32

Bron: VTM NIEUWS

In alle steden en gemeenten zijn de laatste voorbereidingen aan de gang voor de verkiezingen van morgen. En dat is een heel werk, want er zijn meer dan 6.000 stembureaus in Vlaanderen. Ook in de gemeentehuizen is het druk. Sommige mensen hebben hun stembrief niet gekregen of zijn die kwijt gespeeld.