VIDEO. Zingende Tommelein afgespeeld tijdens pauze in Vlaams Parlement Redactie

20 december 2018

Bart Tommelein zong deze ochtend in de JOE studio “Een beetje verliefd” van André Hazes live op de radio. Dat moment wilden zijn collega’s in het Vlaams Parlement toch nog eens herbeleven tijdens de pauze. Jo De Ro speelde het liedje af via zijn microfoon met een collectief zangmoment tot gevolg.