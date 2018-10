VIDEO. Zeker één dode en zwaargewonde nadat stelling instort naast Antwerpen-Centraal Patrick Lefelon HA

24 oktober 2018

10u38

Bron: Twitter, Belga, eigen berichtgeving 71 Naast het station van Antwerpen, in de Pelikaanstraat, is een stelling aan een bouwwerf in elkaar gestort. Daarbij vielen zeker één dode en zwaargewonde. De ravage is enorm. De politie roept op om de omgeving te vermijden.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De brandweer doorzoekt met een warmtecamera of er nog slachtoffers onder het puin liggen, maar daar zijn voorlopig geen aanwijzingen voor. Er worden ook speurhonden ingezet. Bij de instorting kwam zeker een arbeider om het leven. Eén zwaargewonde is met verschillende breuken naar het ziekenhuis gebracht.

Huzarenstuk

Momenteel is de brandweer het puin aan het ruimen. Een huzarenstuk, gezien alle buizen manueel uit elkaar moeten worden gehaald. Het is nog onbekend hoe de stelling kon instorten. De stellage was opgetrokken voor een hotel in aanbouw. Bouwbedrijf Cordeel heeft momenteel geen weet van meer vermiste werknemers.

De politie kan nog geen uitsluitsel geven over mogelijk bijkomende slachtoffers. In de Pelikaanstraat, gelegen in de Antwerpse Diamantwijk, hangen camera’s, maar die konden de instorting niet registreren. Het is dan ook niet duidelijk of er op het moment van de ramp voetgangers of fietsers in de buurt waren.

De politie heeft de straat volledig afgezet. Ze vraagt op Twitter om de omgeving te vermijden en plaats te maken voor de hulpdiensten. Het interventieplan is afgekondigd, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De Lijn

Het station Antwerpen-Centraal is momenteel enkel toegankelijk via het Koningin Astridplein. Omwille van de instorting worden de haltes Antwerpen Mercatorstraat, Lange Kievitstraat en Centraal Station Perron 10 niet bediend, meldt De Lijn. De buslijnen 17, 20, 21, 32 en 191 zijn in beide richtingen verstoord.

Dit artikel wordt regelmatig aangevuld met de laatste updates

We hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Een stelling stortte daar in. Mijd de omgeving en maak plaats voor de hulpdiensten. Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Nu maar hopen dat daar niemand onder ligt pic.twitter.com/4HtqkD13QS Stationschef(@ StationschefBMO) link

#Verstoring Lijn 17, 20 ,21, 32, 191 in beide richtingen#Antwerpen

Stelling ingestort in Pelikaanstraat

Niet bediende haltes: Antwerpen Mercatorstraat, Lange Kievitstraat, Centraal Station Perron 10#DeLijn De Lijn(@ delijn) link

En ineens poeft er een stelling naar beneden vlak naast het station 😳 pic.twitter.com/WLrn2VNKRX Stationschef(@ StationschefBMO) link

Omwille van een ingestorte stelling is de #Pelikaanstraat afgesloten, OOK voor fietsers en voetgangers. Gelieve het Centraal-Station ENKEL via het Astridplein te betreden of te verlaten. Zo kunnen de hulpdiensten hun werk doen. Bedankt! pic.twitter.com/gtZ60RXUO2 Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link