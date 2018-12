VIDEO. Wouter Beke kwam met de fiets naar de koning, hoe kwamen de andere politici? DVDA

20 december 2018

18u06 5

In 2010 kwam Wouter Van Besien (Groen) met een zeer oude auto toe bij de koning. Hoe zat het dit jaar? Op welke manier trokken de Vlaamse politici naar het Koninklijk Paleis? Meyrem Almaci (Groen) deed het dit jaar alvast beter dan Van Besien. Ze kwam net zoals John Crombez (sp.a) te voet tot bij koning Albert. Bart De Wever (N-VA) kwam met zijn chauffeur aan in een Volkswagen. Gwendolyn Rutten (Open Vld) reed zelf, zij kwam met haar elektrische Smart aan. Wouter Beke kaapt voor CD&V dan weer de prijs van ‘sportiefste van de dag’, want hij kwam gewoon met de fiets.