VIDEO: Winkeluitbaters werken gewapende overvaller buiten in Waterschei

In Waterschei is een jonge overvaller nipt kunnen ontkomen nadat zijn plan al snel in duigen viel. Zaterdagavond viel de gemaskerde man met een wapen de Delhaize in Waterschei binnen. Hij bedreigde kassierster Odette (71), maar die reageerde koel en riep dat hij "het moest afbollen". Intussen schoten collega’s te hulp die duidelijk geen schrik hadden. Na een korte achtervolging door de winkel kon de overvaller het enkel nog op een lopen zetten. De politie onderzoekt de zaak.