VIDEO: Winkel met tuinmachines krijgt bezoek van acht (!) inbrekers

Michiels Outdoor Living, een winkel met tuinmachines en tuinmeubelen langs de Liersesteenweg in Heist-op-den-Berg, heeft de zondagnacht bezoek gekregen van een talrijke inbrekersbende. Op de bewakingsbeelden zijn maar liefst acht (!) inbrekers te zien. Ze komen de winkel binnen en stormen meteen af op een rek met tuinmachines van het merk Stihl. "Zonder enige schaamte haalden ze onze Stihl shop bijna helemaal leeg", meldt de winkel op Facebook. "Op beelden is te zien dat er auto's passeren, dus als iemand meer informatie heeft gelieve dan met ons of de politie contact op te nemen." De oproep werd meteen gretig gedeeld.