VIDEO: Wilde politieachtervolging in Borgerhout, drie verdachten opgepakt Patrick Lefelon

12u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Facebook De BMW met valse nummerplaten kon worden klemgereden. Drie verdachten werden gearresteerd. Bij een anti-inbraakactie van de Antwerpse politie is gisterenavond een auto klemgereden na een korte maar wilde achtervolging door Borgerhout.

De mannen reden in een BMW met nagemaakte nummerplaten. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. "De auto werd opgemerkt tijdens onze Hades-actie in de eindejaarsperiode. Het kwam tot een achtervolging waarna we drie verdachten hebben kunnen arresteren. Het onderzoek loopt verder", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.