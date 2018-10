VIDEO. Wegpiraat scheurt rakelings langs fietsster in Brussel: "Ik heb er genoeg van. F*cking hell" HA

12 oktober 2018

14u49

Bron: Bruzz, Facebook 1

Fietsen in Brussel, het blijft nog te vaak een heksenwerk. Dat ondervond ook een vrouw uit Schaarbeek. Nadat ze gisteren net niet werd aangereden door een snelheidsduivel in de Van Ooststraat in de Brusselse gemeente plaatste ze een oproep op Facebook. "Dit is dagelijkse kost. Ik heb er genoeg van. Ik wil niet sterven in het verkeer. Is dit echt de gemeente die we willen? Ik wil een stad met een actieplan. F*cking hell." Ze schreef de tekst bij een video van de bijna-aanrijding, die ze kon vastleggen met de gsm in haar jaszak. In het filmpje is te zien hoe de snelheidsduivel zowel de snelheidslimiet als de wegmarkeringen aan zijn laars lapt en rakelings langs de vrouw op de fietssuggestiestrook scheurt.

