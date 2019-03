VIDEO. Wat weten kinderen over de Internationale Vrouwendag? De Klas over... Internationale Vrouwendag Redactie

08 maart 2019

10u20

Bron: Kameraki 0

Weten kinderen waarom vandaag zo’n speciale en belangrijke dag is, en wat denken ze daar nu precies over? Gewapend met camera en microfoon gingen we langs in een klas en vroegen de leerlingen alles over 8 maart, de Internationale Vrouwendag.