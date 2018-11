VIDEO. Waarom struikelt onze regering nu eigenlijk over het migratiepact?

Daimy Van den Eede

30 november 2018

De laatste dagen is er binnen de federale regering heel wat heisa rond het migratiepact van de Verenigde Naties. Zo blijft de N-VA weigeren het pact te ondertekenen. De partij noemt het document ‘problematisch’, maar staat wel alleen in haar protest. Gisteren zei premier Charles Michel (MR) namelijk dat hij achter het pact blijft staan. Hij zal een nieuw voorstel doen om het pact alsnog goed te keuren op 10 en 11 december in het Marokkaanse Marrakesh.