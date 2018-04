VIDEO. Waarom brengt Bart De Wever een bezoek aan Rusland? Nina Bernaerts

24 april 2018

08u29

Bron: Eigen berichtgeving 34 Na de loodzware Ten Miles in Antwerpen, trok burgemeester Bart De Wever onmiddellijk naar Rusland waar hij een hele delegatie van zo'n 100 Antwerpse ondernemers en organisaties in contact brengt met Russische collega's. Ook schepen Ludo Van Campenhout en de baas van het Havenbedrijf Jacques Vandermeiren trokken rechtstreeks van de loopwedstrijd richting Moskou.

"We hebben lang gewacht om naar Rusland te gaan vanwege de politieke spanningen", zegt De Wever. "Het leek op een gegeven moment ook echt rustig. Alles werd in de steigers gezet en pas vlak voor ons vertrek keerde de onrust terug. Maar we hebben toch besloten om te gaan. Als onze Rode Duivels gaan, kunnen wij ook op handelsmissie. De ondernemers zijn hier vragende partij voor."