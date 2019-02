VIDEO. Waar is Bassie? Luchthaven Zaventem op zoek naar kat die bij aankomst ontsnapte DVDE

09 februari 2019

20u21

Bron: VTM NIEUWS 0

Al negen dagen wordt in de luchthaven van Zaventem gezocht naar Bassie. De kat ontsnapte bij aankomst vanuit Turkije uit haar kennel en is sindsdien vermist. Haar baasjes zijn er het hart van in. Samen met een Nederlandse dierenorganisatie hebben ze een grote zoekactie opgezet. Ze kammen de hele streek uit en gaan van deur tot deur, in de hoop Bassie terug te vinden.