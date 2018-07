VIDEO. Waaghals beklimt ladder Sint-Jacobskerk in Gent

Redactie

20 juli 2018

04u13

Bron: eigen berichtgeving

0

Een weddenschap? Te veel pintjes op? We hebben er het raden naar, maar deze jongeman klom volledig tot aan de top van de ladder bij Sint-Jacobskerk in Gent. Probeer dit niet thuis, al betwijfelen we of u zo'n ladder heeft staan in de tuin...