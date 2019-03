VIDEO. VTM NIEUWS-journalist legt grondwetswijziging uit in 40 seconden Redactie

13 maart 2019

19u45

Bron: VTM NIEUWS 0 Politiek VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester legt uit hoe de verschillende politieke partijen ten op zichte van een herziening van de grondwet staan. Geen klassieke politieke analyse maar een duidelijk verhaal uitgebeeld aan de hand van ... lockers.

N-VA wil de volledige grondwet voor herziening vatbaar verklaren, om het volgende parlement alle ruimte te geven om het land te hervormen. Dat maakten ze gisteren bekend in een persconferentie over haar communautaire plannen. CD&V wil dan weer wachten tot 2024 voor een staatshervorming. Volgens de procedure moet het parlement eerst de artikels aanduiden die in de volgende legislatuur gewijzigd kunnen worden. In artikel 195 is de procedure vastgelegd om de grondwet te herzien, en het kan worden gebruikt om een staatshervorming mogelijk te maken. Ook de jongste staatshervorming, in 2011, werd op die manier doorgevoerd.