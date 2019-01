VIDEO. Vrouw krijgt op klaarlichte dag vuistslag vol in aangezicht in Anderlecht: politie zoekt dader TT

Bron: Sudinfo 0 De politie van Brussel-Zuid is op zoek naar de dader van een aanval op klaarlichte dag in Anderlecht. Een gesluierde dame die met haar tienjarige dochter op het voetpad liep, werd op 30 december zonder reden vol in het aangezicht geslagen door een onbekende man. De man wandelde na de vuistslag rustig verder.

De aanval werd gefilmd door een veiligheidscamera in de buurt. Op de beelden is te zien hoe een in het zwart geklede man met een voorwerp in de hand op een vrouw en haar dochter toestapt, en de vrouw zonder enige reden een vuistslag in het gezicht geeft. De vrouw reageert eerst verbouwereerd en valt daarna neer op de grond. Ze raakte gewond in het gezicht. De videobeelden worden druk gedeeld in de islamitische gemeenschap in Brussel. Mogelijk werd de vrouw bewust aangevallen omdat ze een hoofddoek droeg.

De dame in kwestie diende klacht in bij de politie en zegt dat de dader mogelijk een teaserwapen gebruikte bij de aanval. Op de beelden is te zien dat hij in zijn rechterhand een voorwerp vast heeft, maar met zijn linkerhand een slag uitdeelt. De politie bevestigt aan Sudinfo dat er klacht werd neergelegd en een onderzoek is opgestart.