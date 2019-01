VIDEO. Vrachtwagenbestuurder die geel hesje doodreed is zelf naar de politie gestapt, getuige vertelt over het incident Redactie

15 januari 2019

18u02 0

De Nederlandse vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die betrokken was bij het doodrijden van een ‘geel hesje’ in België, heeft zich vandaag bij de politie gemeld. Een andere vrachtwagenbestuurder maakte het incident van dichtbij mee en doet zijn verhaal. “Het was één grote chaos, de bestuurder was heel angstig”, aldus de getuige.