VIDEO. Vrachtwagen rijdt in leegstaand

politiekantoor in Machelen: twee doden Silke Vandenbroeck

26 mei 2018

14u31

Bron: eigen berichtgeving 0 Aan de Woluwelaan in Machelen is iets na 14 uur een vrachtwagen van warenhuisketen Aldi ingereden op een leegstaand gebouw van de Federale Wegpolitie. De bestuurder en een tweede inzittende zijn daarbij overleden.

Kort voordien was de vrachtwagen in aanraking gekomen met een wagen. Daarop is hij het leegstaande gebouw ingereden. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Door het ongeval is de Woluwelaan afgesloten voor het verkeer dat richting Zaventem moet.