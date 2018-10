VIDEO. Vlees uit Duits horror-slachthuis ook in Belgische supermarkten? ADN

18 oktober 2018

11u16

Bron: Animal Rights 9 Een Duitse dierenrechtenorganisatie heeft verbijsterende opnames gemaakt in een “horror-slachthuis” in Bad Iburg. “Het Duitse slachthuis levert aan vleesgroothandel Dierickx in Zele, waardoor het vlees mogelijk ook in de Belgische schappen ligt”, zegt Animal Rights-campagneleider Erwin Vermeulen.

Opgelet: we wensen te waarschuwen voor schokkende beelden.

De undercoverbeelden van SOKO Tierschutz in ‘Schlachthof Karl Temme’ werden gisterenavond in Duitsland uitgezonden op RTLTV. Ze tonen hoe afgedankte melkkoeien zo ziek of verzwakt zijn dat ze stelselmatig met een lier uit de transportwagens het slachthuis ingesleept moeten worden. Met elektrische veedrijvers wordt op de dieren ingestoken, maar zelfs de elektrische schokken kunnen hen niet meer overeind brengen. Ook worden al dode dieren aangeleverd, noodgeslacht op de boerderijen van herkomst of onderweg gecrepeerd.



Het geweld treft ook pasgeboren kalveren. In de beelden is te zien hoe ze uit de wagens worden gegooid en aan hun oren worden voortgesleept.

Slachthuis dicht

SOKO Tierschutz werkt samen met de Duitse autoriteiten om het criminele netwerk op te rollen. Het slachthuis in kwestie is inmiddels gesloten.

“De beelden zijn niet alleen een aanklacht tegen het slachthuis, de transporteurs en de boeren-eigenaars, maar ook tegen de vlees- en zuivelindustrie in zijn geheel,” zegt Vermeulen. “De zuivelindustrie produceert voortdurend zieke, gewonde en uitgeputte dieren. Melkkoeien die door de constante extreme melkproductie, afgewisseld met zwangerschappen en jongen-werpen, opgebruikt zijn. Daarnaast creëert de zuivelindustrie jonge kalveren als restproduct.”

Horror-vlees in België?

Het vlees van het slachthuis werd niet alleen in Duitsland afgezet. SOKO Tierschutz vond ook bewijs voor export naar een Pools en een Belgisch vleesbedrijf, in Zele. De website van vleesgroothandel Dierickx is uit de lucht, de firma weigert voorlopig aan onze redactie alle commentaar. De vraag is nu welke slagers en supermarkten vlees afnemen van deze groothandel. Animal Rights heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om informatie en uitleg gevraagd.