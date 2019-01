VIDEO. Vlaamse Eline streelt en fluistert ’s avonds het internet in trance Achter de schermen bij ASMR-streamster ‘HungryKittn’ Stijn Dangreau

27 januari 2019

Overdag werkt ze als projectmanager, ‘s avonds is ze een lieve verpleegster, een verzorgster in een wellnesscentrum of een attente vriendin. In het echt heet ze Eline, maar online staat ze bekend als ‘HungryKittn’. Welkom in de wereld van ASMR-livestreaming.

In deze HLN-videoreportage nemen we je mee naar de thuisstudio van Eline, van waaruit ze ‘s avond haar community een rustige avond probeert te bezorgen, en legt HungryKittn uit waarom ze zichzelf vijf keer per week voor de webcam zet, strelend en fluisterend tegen de kijker, voor de hele online wereld.

Wat is ASMR?

ASMR is al een tijdje een populair fenomeen op Youtube. De afkorting staat voor ‘autonomous sensory meridian response’, de bedoeling is mensen tot rust te brengen of in slaap te wiegen via geluiden en klanken die voor ‘tintelingen’ moeten zorgen bij de kijker.

Het zijn dus video’s waarin -meestal vrouwelijke- ASMR’ers zachtjes een boek aanraken, met een borstel over de microfoon vegen of gewoon een volledig gesprek fluisteren.

Livestreaming op Twitch

De ASMR-hype heeft zich de laatste twee jaar sterk uitgebreid en is nu ook ver buiten Youtube te vinden. Op Spotify bijvoorbeeld staan volledige albums met geluidjes, sessies met auditieve hoofdmassages of fluistergesprekken van een halfuur om je tot rust te brengen.

De meest opvallende ontwikkeling is het livestreamen van ASMR. Op het gamingportaal Twitch, waar bekende gamers zoals PewDiePie en Ninja hun gamingsessies live tonen en gamers met elkaar kunnen chatten, is er nu ook een categorie ASMR te vinden.

Elke avond zijn er tientallen mensen, van over de hele wereld, die een paar uur lang geluidjes maken, zuchten en zingen in de microfoon of al fluisterend reageren op de chatberichten van kijkers. Sommigen hebben moeite om aan kijkers te geraken, anderen hebben er al hun full-time job van gemaakt, want er is -voor de uitzonderingen- grof geld mee te verdienen.

Het is daar waar ook de Vlaamse Eline haar reputatie als ASM-rtist probeert op te bouwen. En dat gaat niet slecht, want bij elke stream zijn er tientallen mensen en vaste fans die meekijken en chatten.

Speciale HLN-sessie met ‘HungryKittn’

Wilt u ook proberen of ASMR écht zo’n rustgevende werking heeft? Speciaal voor de HLN-lezer maakte Eline deze korte ASMR-sessie. De ideale omstandigheden om ASMR te laten werken: zet een koptelefoon op, sluit uw ogen en leun comfortabel achteruit.

De livestreams en andere video’s van Eline kan je vinden op haar Twitch-pagina.