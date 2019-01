VIDEO. Vlaamse burgemeester trekt naar WK Curling Stijn Dangreau

De agenda van Veerle Geerinckx zit de komende maanden goed vol. De kerverse burgemeester van Zemst mag in april ons land vertegenwoordigen op het WK Curling in Noorwegen. Dat net in haar gemeente de enige curlinghal van het land staat kan alvast geen toeval zijn.