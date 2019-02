VIDEO. Vlaams Belanger noemt Carina Van Cauter "trut" in Kamer

Daimy Van den Eede

21 februari 2019

18u09

Bron: VTM NIEUWS

Het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer heeft de gemoederen vandaag hoog doen oplopen. Jan Penris (Vlaams Belang) noemde Carina Van Cauter (Open Vld) tot tweemaal toe “trut” toen zij het had over IS-strijders in Irak en Syrië. Het incident gebeurde buiten het oog van de camera, maar Penris was uiteindelijk toch genoodzaakt zijn excuses aan te bieden.