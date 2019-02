VIDEO. Veel frustraties? Voor 150 euro sla je alles in deze kamer kapot DVDA

13 februari 2019

‘Rage Rooms’ zijn mateloos populair in het buitenland, met Wreck It in Brugge heeft ook België een plek waar je op opzwepende muziek alles in een kamer aan diggelen mag meppen. Voor 150 euro mag je je een uur laten gaan. Journaliste Katrin Swartenbroux testte het uit.