Video: vandalen bekladden metrostellen, MIVB dient klacht in TK

15u08

Bron: Belga 1 Screenshot De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB heeft een klacht ingediend tegen onbekenden naar aanleiding van een filmpje op sociale media, waarin te zien is hoe vandalen metrotunnels en stelplaatsen binnendringen en hoe ze de Brusselse metrotunnels en -stellen bekladden met graffiti. "Het verwijderen van graffiti kost ons elk jaar 270.000 euro", klinkt het bij de MIVB.

Het was de Franstalige krant La Capitale die met het filmpje naar buiten kwam. Daarop zie je vandalen via nauwe doorgangen een metrotunnel betreden en daarna metrostellen bespuiten met graffiti.

"Het gaat om oudere en iets nieuwere beelden", vertelt MIVB-woordvoerster An Van Hamme. "Dat weten we omdat bepaalde toegangen intussen wel beveiligd zijn. We hebben bovendien een globaal beveiligingsplan dat in werking gesteld wordt." Een volgende stap in dat plan is het detecteren van indringers op de sporen en het plaatsen van rolluiken. Dat systeem werd de afgelopen weken getest en wordt binnenkort ingevoerd.

De maatregelen hebben al hun effect gehad, want in 2016 moest de MIVB 33 procent minder besteden aan het verwijderen van graffiti dan in 2015. Toch wordt er jaarlijks nog 270.000 euro besteed aan het karwei. "We voeren een beleid om het zo snel mogelijk te verwijderen. Je zal zelden een metrostel zien rijden met graffiti op om zo een sneeuwbaleffect te vermijden", aldus Van Hamme.