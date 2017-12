VIDEO: Twitter verontwaardigd over Wouter Van Besien (Groen) die verkeersregels aan zijn laars lapt op de fiets Philippe Truyts

13u21

Bron: eigen berichtgeving 0 videostill . Verkeersveiligheid is een speerpunt voor Samen, het verbond van Groen en sp.a. Maar in een filmpje dat viraal is gegaan, is te zien hoe een fietsende lijsttrekker Wouter Van Besien zich schijnbaar weinig aantrekt van de verkeersregels.

Op het kruispunt van de Plantin Moretuslei en de Provinciestraat steekt hij fietsend een zebrapad over en slaat hij vervolgens over de stoep linksaf. De wegcode blijft weliswaar een beetje vaag over fietsen op een zebrapad. Het is niet expliciet verboden, maar fietsers moeten er zich wel van bewust zijn dat ze dan voorrang moeten verlenen aan alle andere verkeer. Stap je af en neem je de fiets aan de hand, dan ben je een voetganger en ‘baas’ op het zebrapad. Alleen dan.

Op de sociale media stak snel een storm aan reacties op. “Is dat niets voor Apache? Of zijn die gaan dineren in ‘t Fornuis?” Een verwijzing naar de beroering die ontstond nadat beelden waren uitgelekt van een verjaardagsfeestje van vastgoedtycoon Erik Van der Paal waarop burgemeester Bart De Wever en een aantal N-VA- en CD&V-schepenen waren uitgenodigd. Wouter Van Besien eiste daarop volledige transparantie in stedelijke bouwdossiers en diende met Groen een klacht in bij het Antwerps integriteitsbureau.

Twitteraars reageren intussen verbolgen op Van Besiens rijgedrag.

Je lapt alle wetten aan jullie laars en je doet gewoon verder. Je bent toch politieker nee????☠️☠️👹👹 Vanbeselaere Hugo(@ VanbeselaereHu1) link

Lappen Groene lijsttrekkers zoals Van Besien dan dagelijks de verkeersregels aan hun laars? En daar is niks abnormaals aan?Wel Van Besien mag toontje lager zingen en vingertje opbergen,hypocriet gedoe. Emprise(@ Emprise2) link

Wel ..beste @apache waar wachten jullie op om dit filmpje te publiceren? @de_NVA @WouterVanBesien @Samen_2018 Chil Brant 🎗️(@ BrantChil) link