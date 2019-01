VIDEO. Tweede bestuurder slipt volledig rond rotonde, copiloot lanceert “voor de grap” oproep om massaal te gaan driften LSI/Alexander Haezebrouck/SVM

14 januari 2019

11u13

Bron: Eigen berichtgeving 12 De rotonde aan het voedingsbedrijf Poco Loco in Roeselare blijft een bijzondere aantrekkingskracht uitoefenen. Er is niet alleen een nieuw filmpje opgedoken van een wegpiraat die aan één stuk door slipt, op Facebook stond ook een tijdje een oproep om zaterdag op die plek massaal te gaan driften. Organisator Brecht Vanden Berghe lanceerde het initiatief “als grap”. “Ik distantieer me van driften op de openbare weg, maar een ludieke actie moet misschien wél kunnen.” Het evenement is ondertussen wel al geannuleerd.

De heisa startte toen via WhatsApp een populair filmpje gedeeld werd: een paarse Porsche reed het rondpunt op en begon aan hoge snelheid te slippen. Al snel volgden er verschillende copycats, een van hen ziet u hierboven aan het werk. Bij die persoon ziet het stuntwerk er al iets minder gecontroleerd uit.

De eigenaar van de Porsche is ondertussen geïdentificeerd, het gaat om een Roeselarenaar. Of hij ook de bestuurder is op het filmpje moet nog blijken. De man achter het stuur riskeert een geldboete tot 4.000 euro en een rijverbod tussen 15 dagen en vijf jaar.

“Heksenjacht was niet nodig”

De hele heisa rond het filmpje inspireerde Brecht Vanden Berghe gisteren om op Facebook het evenement ‘Poco Loco driften voor liefhebbers’ aan te maken. De Izegemnaar is soms zelf actief als copiloot bij rally’s. “Als ludiek initiatief”, legt hij uit. “Pas op: ik ben geen voorstander van racen op de openbare weg. Maar zo’n heksenjacht op die automobilist organiseren was toch ook niet nodig. Die man wordt openbaar aan de schandpaal genageld. En dat terwijl plunderaars en brandstichters in Molenbeek ongestraft dreigen te blijven! Ik sta wel versteld van de weerklank die mijn evenement krijgt.”

Al meer dan 7.000 personen toonden interesse. “Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling zaterdag een racewedstrijd te organiseren”, aldus Brecht. Een ludieke actie moet misschien wel kunnen, bijvoorbeeld in kolonne aan 15 km/u de rotonde oprijden.”

“Organisator is verantwoordelijk”

De politie waarschuwde voor eventuele gevolgen. “Het inrichten van snelheidswedstrijden is aan heel specifieke regels gebonden”, aldus commissaris Carl Vyncke. “Er is een vergunning van een provinciale commissie nodig, een vergunning van de burgemeester,… De organisator is verantwoordelijk als er iets fout loopt. Bovendien is het aanzetten tot snelheid op de openbare weg een verkeersinbreuk categorie 4 waarop zware boetes en zelfs verbeurdverklaring van de wagen staan. We zullen de organisator daar nog eens op wijzen.”

Wie de Stoffel Vandoorne in zich losliet, mag zich aan een proces-verbaal in de bus verwachten. “We kunnen dit niet zomaar laten passeren, die rotonde is geen racecircuit”, besluit Vyncke.