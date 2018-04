VIDEO. Trouwstoet zet buurt op stelten in Genk: rookwolk vult de straat én meerdere schoten afgevuurd rvl Marco Mariotti

08 april 2018

10u44

Bron: Eigen berichtgeving 1511 Op videobeelden die op Facebook zijn verspreid, is te zien hoe enkele bestuurders het gisteren erg bont hebben gemaakt tijdens een trouwstoet in Waterschei, bij Genk. Het verkeer wordt geblokkeerd, een rookwolk veroorzaakt door slippende banden vult de straat en er wordt zelfs geschoten, al dan niet met een alarmpistool.

Het voorval vond gisteren plaats aan de Stalenstraat in Waterschei, bij Genk, waar familie en vrienden het tijdens een trouwstoet weer bont maakten. Dit keer verzamelden de wagens aan de populaire winkelstraat en blokkeerden ze de weg. Een bestuurder slipt fel met zijn banden waardoor er heel wat rookontwikkeling ontstaat. Niet veel later doen ook andere bestuurders hetzelfde en hangt er dikke rook. Intussen hoor je geweerschoten, al dan niet van een alarmpistool.

Onder meer uit reacties op sociale media is af te leiden dat mensen in de buurt flink schrokken, toen er schoten klonken. "De klanten sprongen allemaal omhoog bij het horen van de schoten", klinkt het bij een getuige die aanwezig was in een kapsalon in de straat.

In een reactie klinkt het bij de lokale politie dat via de beelden getracht zal worden de betrokkenen te identificeren.

