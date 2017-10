VIDEO: Trouwstoet verstoort opnieuw verkeer in Gent: één bestuurder opgepakt Wouter Spillebeen

18u43

Bron: eigen berichtgeving 1507 In Gent is het verkeer zondagnamiddag alweer zwaar verstoord door een trouwstoet. Een bewoner filmde de stoet toen die in de Brugsevaart passeerde rond 17.00 uur vanuit zijn appartement en postte de beelden op Facebook. "Op dat moment stonden ze er al een tijdje", zegt hij.

De politie bevestigt dat ze meldingen binnen kregen van een luidruchtige trouwstroet waar enkele agressieve bestuurders bij waren. "We hebben de stoet kunnen onderscheppen in de Drongensesteenweg", klinkt het. "Een agressieve bestuurder is administratief aangehouden, de anderen zijn weggereden." De politie heeft momenteel geen gegevens over de overige bestuurders.

De aangehouden bestuurder zal verhoord worden. De stoet zou zeker in de Sleepstraat, de Brugsevaart en de Drongensesteenweg gepasseerd zijn.

