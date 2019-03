VIDEO. Treinsurfer hangt minutenlang aan rijdende wagon: “Levensgevaarlijk en héél dom”, NMBS dient klacht in Hanne Adriaen Jolien Lelièvre

12 maart 2019

09u00 62 Op YouTube is een video opgedoken van een waaghals die zich vastklampt aan de achterste wagon van een trein en zich laat meevoeren tot het volgende station. “Levensgevaarlijk en héél dom”, veroordelen Infrabel en NMBS de stunt. De NMBS gaat een klacht indienen bij de spoorwegpolitie, bevestigt ze aan onze redactie.

Volgens de spoorwegbedrijven vonden de feiten plaats tussen de stations van Liers en Milmort, in de provincie Luik. De treinsurfer klom vermoedelijk vrijdag of zaterdag op de achterste wagon. “Maar zeker is dat niet”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. De trein liep door de stunt geen vertraging op en dus belandde de rit niet in de statistieken.

Zeker is wel dat de beelden afgelopen weekend op YouTube werden gepost door een zekere GIFGAS. De man was duidelijk goed voorbereid op zijn stunt. Zo draagt hij bijvoorbeeld handschoenen om meer grip te hebben. Na een rit van enkele minuten springt de waaghals van de trein en belandt hij op de kade van het station van Milmort, waar een kompaan hem staat op te wachten.





Volgens de makers van het filmpje is de durfal een “professionele treinsurfer”. Aan het begin van de video roept de man zelf nog op om de stunt zeker niet na te doen omdat het te gevaarlijk is.

“Inbreuk op veiligheid”

De identiteit van de treinsurfer is niet bekend. NMBS-woordvoerder Bart Crols noemt de feiten “strafbaar én zeer gevaarlijk”. De handvatten aan de wagons worden gebruikt door technici in de werkplaatsen en zijn zeker geen excuus om aan treinen te hangen. Crols noemt de actie van de treinsurfer “een inbreuk op de spoorwegveiligheid”. “We kunnen dit niet zomaar laten passeren.”

De NMBS zal dan ook een klacht tegen onbekenden indienen bij de spoorwegpolitie wegens het kwaadwillig belemmeren van het spoorwegverkeer.

Hoge boetes

Ook Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken bestempelt de feiten als “zeer dom, levensgevaarlijk en verboden”. “Dit kon dodelijk aflopen. Als infrastructuurbeheerder roepen wij op om dit voorbeeld nooit te volgen. Bovendien is dit een kaakslag voor iedereen die zich inzet voor sensibilisering, bijvoorbeeld tegen spoorlopen en gevaarlijk gedrag op spoorwegterreinen.”

Volgens Baeken riskeert de waaghals een boete die kan oplopen tot duizenden euro’s. De overtreder kan ook een gevangenisstraf krijgen.

Er worden de laatste jaren vaker treinsurfers opgemerkt in ons land. Infrabel noteerde er zes in 2015, dertien in 2016, tien in 2017, zeventien in 2018 en al vier dit jaar. “Dat zijn enkel de gevallen die aan ons gemeld werden door spoorwegpersoneel. Het kunnen er dus meer zijn”, besluit Baeken.

