VIDEO: Transmigranten opgepakt aan tankstation in Aalst, deel ontsnapt Daimy Van den Eede

18 september 2018

12u45

Bron: VTM NIEUWS 0 In de Aalsterse deelgemeente Erembodegem heeft de lokale politie vanochtend een achttal transmigranten opgepakt aan een tankstation. Dat bevestigt burgemeester Christoph D'Haese van Aalst. Vermoedelijk drie personen konden de vlucht nemen toen de politie de laadklep van een vrachtwagen opende.

De feiten gebeurden rond 9 uur aan het Texaco-tankstation aan de Geraardsbergsesteenweg. De politie kwam ter plaatse na een oproep van een vrachtwagenbestuurder die een verdacht geluid had gehoord. Toen de laadklep geopend werd, kon een drietal personen wegvluchten. Acht andere volwassenen werden opgepakt. Ze werden naar het politiekantoor gebracht en er werd contact opgenomen met de Dienst Vreemdelingenzaken.



Op sociale media werd door een lid van Vlaams Belang een filmpje gepost van het incident, waarin te zien is hoe enkele burgers zouden geholpen hebben met het in bedwang houden van de transmigranten.