VIDEO. Tram ramt brandweerwagen in Gent, twee gewonden

20 juli 2018

14u14

Bron: Eigen berichtgeving 39 De Nieuwevaartbrug in Gent is volledig afgesloten na een spectaculair ongeval. Een signalisatiewagen van de brandweer, die in de richting van de Palinghuizen reed voor een interventie, is er aangereden door een tram van Lijn 1.

De tram was op weg naar het Rabot. Door de aanrijding belandde de brandweerwagen op zijn zijkant. De chauffeur van de signalisatiewagen en een brandweerman raakten gewond en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Na de check-up mochten de twee brandweerlui het ziekenhuis verlaten en bekomen in de kazerne.

De chauffeur van de tram is in shock afgevoerd. De reizigers op de tram bleven ongedeerd en stapten verder naar een andere tram - of bushalte.

"Reden aan minder dan 30 km/u door het rood"

"De signalisatiewagen was opgeroepen voor een interventie op de Drongensesteenweg, als bijstand voor de ambulance", duidt brandweerluitenant Verlinden. "Onze wagen reed prioritair met sirene en zwaailichten en reed aan verminderde snelheid, onder de 30 kilometer per uur, door het rode verkeerslicht. Net op dat moment werd het groen voor de tram, die uit een steegje van rechts kwam. Onze chauffeur week uit, maar door dat manoeuvre en het schampen met de tram belandde onze signalisatiewagen op de tram. Gelukkig vielen er geen gewonden. Ons voertuig liep wel heel wat schade op."

De brandweerwagen had dan wel voorrang, toch is de plaats van het ongeval niet zo evident om prioritair te rijden. Een tramchauffeur kan er een voertuig van de hulpdiensten pas op het allerlaatste moment voor zich zien opduiken (al moet hij wel de sirene kunnen horen), waardoor de tram pas vaak op het laatste moment kan remmen.

Deze namiddag vond er trouwens nog een aanrijding plaats tussen een bus en een wagen op de Drongensesteenweg. Over dat ongeval is voorlopig weinig bekend.

Pendelbus

De Lijn heeft een pendelbus ingelegd die de reizigers vervoert van het Van Beverenplein tot de Gebroeders Desmetstraat en terug. Wie richting Wondelgem of Evergem wil kan aan het Van Beverenplein een tram nemen. In de andere richting rijdt de tram tot aan de Gebroeders De Smetstraat.